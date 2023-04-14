مصر تعلن موعد افتتاح أكبر مصنع من نوعه في العالم

قال وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت، إنه سيتم افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في يناير 2024 بالمحلة الكبرى كما سيتم افتتاح مصنع 4 للغزل والنسيج بداية شهر يوليو المقبل.

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وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس عقب حفل الإفطار الذي نظمته الوزارة في حضور عدد من رؤساء الشركات القابضة، أن التأخير الذي حدث في تطوير مشروع الغزل والنسيج نتيجة عدم جاهزية الرسوم والتصميم.

وأضاف أن جميع ماكينات الغزل والنسيج جاءت من سويسرا وإيطاليا وجار تركيبها.

ومن جانبه، قال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد مصطفى، إن أزمة القرض الإيطالي الذي كان قد توقف مؤخرا نتيجة بعض الشروط البيئية التي طالبت بها الجهة المانحة تم حلها، وتم توقيع عقد القرض الإيطالي وجار فتح الاعتمادات المستندية.

وسبق أن أكد الوزير حرصه على النهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، باعتبارها أحد أهم الصناعات للاقتصاد القومي.

وِأشار إلى أهمية الارتقاء بصادرات القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية والسمعة المتميزة للقطن المصري عالميًا.

وأوضح الوزير، أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر، تتضمن كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولًا إلى المنتجات النهائية.

ولفت إلى الاهتمام الكبير بعنصر التسويق وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمي في أساليب البيع الحديث والاحترافي.

المصدر: القاهرة 24