استقرار أسعار النفط

استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي في ظل مخاوف من نقص معروض الذهب الأسود في الأسواق.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.05% إلى 82.48 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% أيضا إلى 86.27 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وكانت عقود الخام الأمريكي قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي عند 82.52 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود خام "برنت" تعاملات يوم الجمعة الماضي عند 86.31 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع "برنت" بنسبة 1.4% و"غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.3%، وبذلك يكون الخامان قد صعدا للأسبوع الرابع على التوالي.

ولقيت الأسواق دعما من توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي صدرت يوم الجمعة الماضي، حيث أشارت إلى أن عجز المعروض في السوق العالمية في الربع الثالث سيبلغ مليوني برميل يوميا.

المصدر: إنترفاكس + بلومبرغ