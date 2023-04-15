في خطوة مماثلة لبولندا..هنغاريا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا

في خطوة مماثلة لبولندا، أعلنت هنغاريا يوم السبت حظر استيراد الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا بهدف حماية إنتاجهما المحلي.

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وأوضحت وزارة الزراعة الهنغارية أنه سيتم حظر الحبوب والبذور الزيتية والعديد من المنتجات الزراعية الأخرى، حيث أن الحظر سيستمر حتى 30 يونيو.

و في بيان ، قالت بودابست إنه خلال فترة الحظر "تتوقع الحكومة حلا دائما واعتماد إجراءات من الاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "ملتزمة بتمثيل مصالح المجتمع الزراعي المجري".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء البولندي سمح يوم السبت للوزارات المعنية في البلاد بفرض حظر مؤقت على استيراد الحبوب والمنتجات الغذائية من أوكرانيا.

هذا ودعت 6 دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، إلى إنشاء آلية أوروبية واحدة لشراء الحبوب الأوكرانية وإدخال حصص جمركية للمنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "فرانس برس" + RT