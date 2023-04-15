بعد الحظر الذي فرضته وارسو.. كييف تتهم بولندا بانتهاك اتفاقيات الحبوب

أعلنت كييف أن بولندا انتهكت اتفاقية الحبوب وذلك بعد قرار وارسو بحظر استيراد المنتجات الغذائية الأوكرانية إلى البلاد، وكذلك حظر الإمدادات العابرة لها إلى دول أخرى.

وقالت وزارة الزراعة والغذاء الأوكرانية في بيان يوم السبت: "هذا انتهاك للاتفاقيات المُبرمة سابقا، وتتعارض قرارات الجانب البولندي مع اتفاقياتنا ".

وأشارت الوزارة إلى أنّها "تعاملت دائما بفهم" مع مشاكل المزارعين البولنديين الذين يعانون من خسائر بسبب تدفق الحبوب الأوكرانية إلى البلاد.

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وأضافت: "قبل أسبوع، اتفقنا على أن 4 محاصيل - القمح والذرة وبذور عباد الشمس وبذور اللفت - حتى 1 يوليو 2023 ستمر عبر بولندا فقط"، كما لفتت إلى أن أوكرانيا وبولندا توصلتا هذا الأسبوع إلى عدد من الاتفاقيات بشأن التعاون في مجال الزراعة وحل المشكلات اللوجستية، والاتفاق على نص مذكرة التفاهم.

وأردفت الوزارة: "إن حلّ أنواع مختلفة من القضايا من خلال الإجراءات الأساسية الأحادية لن يسرع من التوصل إلى حل إيجابي للوضع."

كما اقترحت وزارة الزراعة الأوكرانية أن يتم في الأيام المقبلة الاتفاق مع الجانب البولندي على مذكرة تفاهم جديدة، مع مراعاة مصالح أوكرانيا وبولندا بروح "التعاون البنّاء".

معربة عن أملها في أن مثل هذه الوثيقة "ستنظم بشكل صحيح مسألة عبور المنتجات الزراعية عبر أراضي بولندا".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء البولندي سمح يوم السبت للوزارات المعنية في البلاد بفرض حظر مؤقت على استيراد الحبوب والمنتجات الغذائية من أوكرانيا.

من جهتها، دعت 6 دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، إلى إنشاء آلية أوروبية واحدة لشراء الحبوب الأوكرانية وإدخال حصص جمركية للمنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس