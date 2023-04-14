ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي

أظهرت بيانات المجلس الاحتياطي الفدرالي، اليوم الجمعة، ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في مارس الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

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وأشارت البيانات إلى انخفاض إنتاج قطاعي التصنيع والتعدين بنسبة 0.5%، فيما زاد إنتاج مرافق الطاقة بنسبة 8.4%.

وانخفض ناتج عمليات تجميع السيارات إلى 10.11 مليون وحدة من 10.31 مليون وحدة، وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي باستثناء السيارات نموا الشهر الماضي بنسبة 0.5%.

المصدر: برايم