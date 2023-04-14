 
مباشر
عاجل
نصر الله: لعبة الإسرائيلي بالقدس أو لبنان أو سوريا قد تجر إلى حرب كبرى ونقول له احذر فالقدس خط أحمر

ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي

مال وأعمال

ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4kn

أظهرت بيانات المجلس الاحتياطي الفدرالي، اليوم الجمعة، ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في مارس الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

إقرأ المزيد
انتصار اقتصادي لروسيا.. حققت ما عجزت عنه الولايات المتحدة وأوروبا
انتصار اقتصادي لروسيا.. حققت ما عجزت عنه الولايات المتحدة وأوروبا

وأشارت البيانات إلى انخفاض إنتاج قطاعي التصنيع والتعدين بنسبة 0.5%، فيما زاد إنتاج مرافق الطاقة بنسبة 8.4%. 

وانخفض ناتج عمليات تجميع السيارات إلى 10.11 مليون وحدة من 10.31 مليون وحدة، وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي باستثناء السيارات نموا الشهر الماضي بنسبة 0.5%.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا