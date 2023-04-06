انتصار اقتصادي لروسيا.. حققت ما عجزت عنه الولايات المتحدة وأوروبا

تباطأ التضخم السنوي في روسيا لأول مرة منذ صيف 2020 إلى مستوى 3.29%، وبذلك يكون المؤشر قد تراجع إلى دون المستهدف من قبل الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي عند 4%.

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وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في تقريرها الأسبوعي، إن التضخم السنوي في روسيا انخفض إلى مستوى هو الأول في سنوات، وجاء في التقرير: "على مدار الـ12 شهرا الماضية بلغ معدل نمو أسعار المستهلك للسلع والخدمات في البلاد 3.29%، وآخر مرة لوحظ فيها التضخم السنوي عند مستوى منخفض مثل هذا في صيف عام 2020".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في روسيا خلال العام بمعدل 2.33%، حيث صعد سعر خضروات مثل الخيار بنسبة 23.3% والبصل بنسبة 16.64%، في الوقت نفسه، تمت ملاحظة انخفاض ملحوظ في منتجات مثل الجزر (30.76%) والحنطة السوداء (28.05%) والسكر (25.2%).

كذلك أشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات غير الغذائية قد ارتفع بالمتوسط بنسبة 0.09%.

واللافت أن التضخم في روسيا بات دون مستوى المؤشر في اقتصادات متقدمة، ففي الولايات المتحدة يبلغ المؤشر (5.22%) أما في منطقة اليورو (6.9%).

وانخفض ​​معدل نمو أسعار المستهلك للسلع والخدمات في روسيا بعد قفزة سريعة في الربيع الماضي، حينها أدت العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى ارتفاع أسعار مجموعة من المنتجات داخل البلاد.

وأشار خبراء إلى أن إجراءات مكافحة الأزمة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي الروسي ساعدت على استقرار الوضع، وترى الحكومة الروسية بهذا الصدد أن الدخل الحقيقي للمواطنين سيعود إلى النمو هذا العام (2023) على خلفية المزيد من التباطؤ في التضخم.

المصدر: RT