توقع الأزمة الاقتصادية في 2018.. خبير: "الأسوأ لم يأت بعد"

رسم الخبير الأمريكي نورييل روبيني مستقبلا قاتما للاقتصاد الأمريكي، محذرا من دخوله في حالة من الركود.

إقرأ المزيد

وصرح نورييل روبيني، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، الذي توقع أزمة عام 2008، بأن النظام المصرفي الأمريكي يواجه تحديا خطيرا ويتجه نحو الانهيار.

وبحسب الخبير الاقتصادي فإن "الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة ائتمانية ستدفع الاقتصاد إلى الركود".

ويرى روبيني أن المشكلة تكمن في البنوك الإقليمية التي تصدر قروضا للرهون العقارية والعقارات التجارية والشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وأشار إلى أنه بعد انهيار "سيليكون فالي بنك" ستزداد الصعوبة للبنوك الصغيرة في الحصول على قروض ما سيؤدي إلى "تشكل أزمة ائتمان" في الولايات المتحدة.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن الأزمة المقبلة "ستزيد بشكل كبير من احتمال حدوث ركود وهبوط صعب وأكثر خطورة بكثير مما كان في السابق"، وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه "تحديا خطيرا لمعظم النظام المصرفي الأمريكي".

وردا على سؤال حول المؤشرات التي يمكن أن تشير إلى أن السوق "وصل إلى القاع"، قال روبيني إن "الأسوأ لم يأت بعد".

المصدر: برايم