مصر تدرس استغلال ثروة نادرة في باطن الأرض تدر ملايين الدولارات على البلاد

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، دراسة تعظيم الاستفادة من خام التنتالوم، الذي يعد أحد العناصر الأرضية النادرة والمتواجد في صخور الأبوجرانيت.

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وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تعمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية على الوجه الأمثل، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، في إطار التوجيه الرئاسي بتعظيم القيمة المضافة لهذه المواد لصالح الاقتصاد الوطني والدخل القومي وبما يعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من النقاط المتعلقة بدراسات الاستفادة من مختلف أنواع الخامات، من خلال تفعيل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة والاستخدام الأمثل بالشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر والملاحات، وعن طريق اتباع أحدث التقنيات.

وجرى استعراض دراسة تعظيم الاستفادة من خام التنتالوم، الذي يعد أحد العناصر الأرضية النادرة والمتواجد في صخور الأبوجرانيت، ويتميز بدرجة الانصهار العالية والمقاومة العالية للتآكل والإجهاد، كما تم التنويه إلى أن هذا الخام لا يوجد منفردا في الطبيعة، حيث يصاحبه بعض المعادن الأخرى مثل "القصدير" و"الفلسبار".

كما تطرق الاجتماع إلى أماكن توافر هذا الخام حول العالم، وأكبر الدول المنتجة والمستهلكة له، بالإضافة إلى أشهر سلاسل التوريد، فضلا عن المناطق التي يتوافر فيها الخام بمصر، ودرجات ونسب تركزه.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال المفاوضات مع الشركات المحلية والعالمية المهتمة بالعمل في استخراج خام التنتالوم، تمهيدا للاتفاق على أفضل سبل استغلاله.

ويوجد أكبر احتياطيات التنتالوم في مصر بمنجم أبو دباب، الذي يقع في الجزء الشرقي وتحديدا في محافظة البحر الأحمر، وتقدر احتياطياته بنحو 39.9 مليون طن من الدرجات الخام 0.025٪ التنتالوم.

ويعتبر منجم التنتالم بمنطقة أبو دباب الثالث على مستوى العالم من حيث الاحتياطي.

ويستخدم 50 % من إنتاج التنتالوم في صناعة 25% من مكونات الطائرات النفاثة، بالإضافة لإنعاش وتعزيز صناعة الدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة وأجهزة المحمول واللاب توب، وتصنيع الشرائح التعويضية التي يتم تركيبها في عظام الإنسان نظرا لعدم تفاعله مع الجسم.

كما أن استخدامه في المكونات الطبية الدقيقة والمفاصل الصناعية المتطورة، وصناعة شفرات الحفر وأجهزة قطع الجرانيت.

وتتميز مصر بوجود الكثير من الخامات ذات احتياطيات كبيرة توجد في أماكن ومواقع مناسبة ولا تحتاج عمليات الاستخراج إلى تكنولوجيا معقدة بل يتم استخراجها بطريقة المنجم المكشوف القليل التكلفة، ويسهل تجهيزها وتصنيعها لأي عدد من المنتجات ولكل منها استخداماته الصناعية على المستوى المحلي والعالمي.

يذكر أن مصر تحتوي على الكثير من المعادن بأراضيها، وتحتوى الصحراء المصرية سواء الشرقية والغربية على نحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة.

المصدر: RT