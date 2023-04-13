البنك المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع الاحتياطيات الدولية في الفترة ما بين 31 مارس الماضي و7 أبريل الجاري بنسبة 1.2% لتصل إلى 600.8 مليار دولار.

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وجاء في بيان صدر عن البنك، اليوم الخميس: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية الروسية في 7 أبريل الجاري 600.8 مليار دولار بعد ازديادها بنسبة 6.9 مليار دولار أو 1.2% خلال الأسبوع الماضي تحت تأثير إعادة التقييم الإيجابي".

وفي 31 مارس الماضي كانت الاحتياطيات الدولية الروسية تبلغ 593.9 مليار دولار.

وانخفضت الاحتياطيات الدولية الروسية في عام 2022 بنسبة 8.4% لتبلغ 577.5 مليار دولار في 1 يناير الماضي. ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (643.2 مليار دولار) في 18 فبراير 2022.

المصدر: نوفوستي