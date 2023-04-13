 
مباشر

البنك المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي

مال وأعمال

البنك المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي
Sputnik
مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4ba

أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع الاحتياطيات الدولية في الفترة ما بين 31 مارس الماضي و7 أبريل الجاري بنسبة 1.2% لتصل إلى 600.8 مليار دولار.

إقرأ المزيد
ما سبب تراجع الروبل الروسي؟.. رئيسة البنك المركزي الروسي تجيب
ما سبب تراجع الروبل الروسي؟.. رئيسة البنك المركزي الروسي تجيب

وجاء في بيان صدر عن البنك، اليوم الخميس: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية الروسية في 7 أبريل الجاري 600.8 مليار دولار بعد ازديادها بنسبة 6.9 مليار دولار أو 1.2% خلال الأسبوع الماضي تحت تأثير إعادة التقييم الإيجابي".

وفي 31 مارس الماضي كانت الاحتياطيات الدولية الروسية تبلغ 593.9 مليار دولار.

وانخفضت الاحتياطيات الدولية الروسية في عام 2022 بنسبة 8.4% لتبلغ 577.5 مليار دولار في 1 يناير الماضي. ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (643.2 مليار دولار) في 18 فبراير 2022.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا