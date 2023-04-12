ما سبب تراجع الروبل الروسي؟.. رئيسة البنك المركزي الروسي تجيب

تحدثت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عن سبب تراجع العملة الروسية مؤخرا، وقالت المسؤولة، إن ضعف الروبل ناتج عن انخفاض الصادرات وتراجع أسعار النفط.

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وقالت المسؤولة في كلمة في مجلس الدوما اليوم إن "الصادرات كانت تتراجع من حيث القيمة وكان هناك انخفاض في أسعار النفط".

ووفقا لرئيسة البنك المركزي الروسي فإن الارتفاع في أسعار النفط، الذي حدث مؤخرا، سيصبح ملحوظا في الفترات المقبلة.

وأشارت إلى أن الواردات الروسية تنتعش بشكل سريع، "لذلك بدأ فائض ميزان الحساب الجاري، الفرق بين الصادرات والواردات، في الانخفاض"، وقالت إن "هذا المؤشر الآن أقل بكثير مما كان عليه في عام 2022 وهذا يؤثر على سعر الصرف".

ويوم أمس، أفاد بنك روسيا (المركزي الروسي) بأنه بعد تحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل في مايو من العام الماضي، زادت حصة العملة الوطنية في ميزان الصادرات بشكل كبير، حيث تجاوزت 30% في نهاية العام.

المصدر: نوفوستي