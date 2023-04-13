انخفاض الدين الخارجي لروسيا

أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن الدين الخارجي لروسيا بلغ بحلول 1 أبريل الجاري إلى 357.9 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 5.9% عما كان عليه في بداية عام 2023.

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وبحسب بيانات المركزي الروسي فإن الدين الخارجي الروسي يكون قد انخفض في الشهر الجاري بواقع 22.2 مليار دولار عن مستواه في بداية العام الجاري 2023.

وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن في 29 مارس الماضي أن الدين الخارجي لروسيا سجل في 1 يناير 2023 مستوى 380.5 مليار دولار، وخلال العام 2022 انخفض المؤشر بمقدار 101.8 مليار دولار.

وأمس أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا توقع من خلاله انخفاضا في الدين العام لروسيا بحلول 2028، وذلك بعد ارتفاعه العام الجاري 2023.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، إن مستوى الدين العام لروسيا سيرتفع في 2023 إلى 24.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سينخفض ​​بحلول 2028 إلى 21.5% من حجم الاقتصاد الروسي.

المصدر: نوفوستي + تاس