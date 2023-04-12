صندوق النقد الدولي يرسم توقعات قوية للدين العام الروسي وضعيفة للدين العام الأمريكي

يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في الدين العام لروسيا بحلول 2028، وذلك بعد ارتفاعه العام الجاري 2023.

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وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، إن مستوى الدين العام لروسيا سيرتفع في 2023 إلى 24.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سينخفض ​​بحلول 2028 إلى 21.5% من حجم الاقتصاد الروسي.

وأوضح الصندوق أن الدين العام لروسيا سيرتفع إلى 25.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2024، على أن يبقى عند هذا المستوى في 2025، ثم ينخفض ​​تدريجيا إلى 24.3% و23.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 على التوالي.

وفيما يتعلق بالدين العام الأمريكي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن الدين العام الأمريكي سيرتفع في 2023 إلى 122.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وسيستمر في النمو على أن يصل بحلول 2028 إلى مستوى 136.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب الصندوق سينمو الدين العام للولايات المتحدة في 2024 إلى 125.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 2025 إلى 129.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد الصندوق بأن الدين العام للولايات المتحدة بلغ في نهاية عام 2022 إلى 121.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: نوفوستي





