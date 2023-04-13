الروبل الروسي يعكس الاتجاه ويصعد أمام الدولار واليورو

انتقل الروبل الروسي إلى الارتفاع أمام الدولار واليورو، في تعاملات اليوم الخميس، بعد انخفاض سجلته العملة الروسية في الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 11:58 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 38 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 81.57 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 13 كوبيكا إلى 89.86 روبل.

كذلك تراجعت العملة الصينية اليوان بواقع 5 كوبيكات إلى 11.84 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وقبل ذلك في تعاملات اليوم الخميس، تم تداول الدولار عند 82.11 روبل واليورو عند 90.20 روبل واليوان الصيني عند 11.91 روبل.

وقال إيغور زيلنيكوف من "بروم سفياز بنك" إن نشاط المصدرين في بيع العملات الأجنبية لا يزال منخفضا في السوق، ويعوض هذا العامل إقبال السكان على إيداع الأموال بالروبل بعد النمو السريع للدولار الأسبوع الماضي.

وأضاف الخبير المصرفي: "نعتقد أن الدولار سيواصل الخميس الانخفاض إلى حدود 81.5-82.5 روبل".

المصدر: نوفوستي