مصدر يكشف تقديرات الحكومة الروسية عن أداء الاقتصاد الروسي

كشف مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" أن الحكومة الروسية تقدر نمو الاقتصاد الروسي في العام 2023 عند نحو 1%، وفي العام 2024 عند 2%.

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وقال المصدر، إن "الحكومة لديها تقديرات بنحو 1% هذا العام، وبنسبة 2% في العام المقبل، هذه تقديرات حالية وهي ليست توقعات رسمية بعد لكن هناك مثل هذه التوقعات في التقديرات الحالية".

وتشير التوقعات الحالية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى حدوث تراجع في الاقتصاد بنسبة 0.8% هذا العام، لكن في مارس الماضي أفاد وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف بأن الوزارة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار في روسيا في عام 2023. وقال لاحقا إن النمو الاقتصادي سيكون ملحوظا.

ومن المخطط أن تحدث وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقهاتها لأداء الاقتصاد الروسي في العام الجاري وفي السنوات القادمة في شهر أبريل الجاري.

من جهته يتوقع بنك روسيا (البنك المركزي الروسي) إما حدوث تراجع في الاقتصاد الروسي عند مستوى 1% أو نمو بما يصل إلى 1%.

وأمس صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأن البنك سيوضح التوقعات الكلية في اجتماع أبريل 2023، والذي من المقرر عقده في 28 أبريل الجاري.

وفي الأسبوع الماضي، نشر البنك الدولي توقعات محدثة حول الاقتصاد الروسي وتوقع البنك الدولي في يناير الماضي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023 بنسبة 3.3%، أما في التوقعات المحدثة فيتوقع تراجعا بنسبة 0.2%.

كذلك قام صندوق النقد الدولي بتحسين تقديراته لأداء الاقتصاد الروسي مرتين هذا العام. ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.7% في عام 2023.

المصدر: نوفوستي