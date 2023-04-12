ماتفينكو: احتكار نظام SWIFT للسوق العالمي سيصبح من الماضي قريبا

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، إن احتكار نظام SWIFT طويل المدى للسوق العالمي، سيصبح من الماضي قريبا.

وأوضحت ماتفينكو، أن تطوير أنظمة عالمية مالية جديدة على شاكلة نظام PJSC التابع "لسبيربنك" الروسي، سيسرع من هذه العملية.

وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس إدارة سبيربنك الروسي، غيرمان غريف، إنه "يمكن استخدام قدرات المؤسسات المالية الروسية، بما فيها سبيربنك، لتشكيل نظام مالي آمن ومستقر للمدفوعات الدولية".

وأشارت ماتفينكو، إلى أن سبيربنك شرع في تشكيل هذا النظام، وأنه يتعامل مع الموضوع بموضوعية، معربة عن أملها في أن يصبح نظام SWIFT شيئا من الماضي، في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي