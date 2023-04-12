زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 13 مليار يورو لدعم أوكرانيا عسكريا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الاتحاد الأوروبي خصص قرابة 13 مليار يورو، لدعم أوكرانيا عسكريا.

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، "مرة أخرى، سيتم امتصاص أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي من قبل الثقب الأسود المعروف باسم أوكرانيا والمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، ما هو الهدف الرئيسي من ذلك؟، ببساطة إطالة أمد القتال في القارة الأوروبية".

وأشارت إلى ارتفاع وتيرة تدريب الجنود الأوكرانيين في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم العسكري لكييف.

وقالت زاخاروفا إن "الأسلحة والمرتزقة الأجانب الذين يوفرهم الغرب لدعم القوات الأوكرانية، يستخدمون لتدمير المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجية وخيرسون، وقتل المدنيين".

المصدر: تاس