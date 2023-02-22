زاخاروفا: روسيا تعمل على الانتقال من نظام "سويفت" إلى أنظمة أكثر أمانا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تبذل جهودا للانتقال من نظام SWIFT إلى آليات نقل معلومات الدفع المحمية من الضغوطات الخارجية.

وقالت زاخاروفا: "نواصل بذل جهود تهدف إلى الانتقال التدريجي من SWIFT إلى آليات نقل المعلومات المالية المحمية من الضغوطات الخارجية".

مشيرة إلى أنه، يتم تطوير طرق أخرى مختلفة لنقل المعلومات المالية بشكل نشط، بما في ذلك تحت رعاية بنك روسيا.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا الاتحادية، في محاولة لثنيها عن تحقيق أهداف العملية، ومن بين هذه العقوبات، كان فصل البنوك الروسية عن نظام SWIFT.

المصدر: تاس