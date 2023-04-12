إيطاليا تسمح لـ"لوك أويل" الروسية ببيع مصفاتها في صقلية

وافقت السلطات الإيطالية على صفقة بيع مصفاة ISAB في صقلية، التي تملكها شركة "لوك أويل" الروسية، وذلك بعد العراقيل التي تسببتها العقوبات الغربية.

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وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن مجلس الوزراء الإيطالي وافق على صفقة بيع المصفاة لمجموعة الطاقة G.O.I. ENERGY.

وأدخلت السلطات الإيطالية عددا من الشروط لمراقبة عمل المصفاة، ومنها القدرة على تتبع مصدر النفط الذي يدخل المصفاة ومراقبة مستوى التوظيف لموظفي المصنع وعبء العمل على طاقاته الإنتاجية.

وفي مارس الماضي، أبرمت شركة "لوك أويل" الروسية اتفاقية لبيع مصفاتها في إيطاليا ISAB إلى مجموعة الطاقة G.O.I. ENERGY، وكان من المقرر الانتهاء من الصفقة بنهاية مارس 2023 لكن إجراءات الموافقة أخذت وقتا أطول.

حينها أشارت "لوك أويل" إلى أن مجموعة الطاقة G.O.I. ENERGY أبرمت شراكة مع TRAFIGURA، أحد أكبر تجار النفط والمنتجات النفطية على مستوى العالم، لضمان التشغيل الفعال للمصفاة بعد الاستحواذ.

ومصفاة ISAB تقع في جنوب شرق جزيرة صقلية الإيطالية، وتعتبر ثالث أكبر مصفاة في أوروبا، حيث توفر 22% من إمدادات الوقود للسوق الإيطالية.

ووقعت المصفاة تحت خطر الإغلاق بعد دخول حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، والتي تحظر إمدادات النفط البحرية من روسيا.