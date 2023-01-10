"لوك أويل" الروسية تبيع مصفاتها في إيطاليا

أبرمت شركة "لوك أويل" الروسية اتفاقية لبيع مصفاتها في إيطاليا ISAB إلى مجموعة الطاقة G.O.I. ENERGY، ومن المقرر الانتهاء من الصفقة بنهاية مارس 2023.

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ومصفاة ISAB، التي تملكها "لوك أويل"، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، تقع في جنوب شرق جزيرة صقلية الإيطالية، وتعتبر ثالث أكبر مصفاة في أوروبا، حيث توفر 22% من إمدادات الوقود للسوق الإيطالية.

ووقعت المصفاة تحت خطر الإغلاق بعد دخول حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، والتي تحظر إمدادات النفط البحرية من روسيا.

وقالت "لوك أويل" الروسية في بيان أمس الاثنين، إن Litasco S.A (شركة تابعة لشركة "لوك أويل") توصلت إلى اتفاق لبيع مصفاة ISAB لمجموعة الطاقة G.O.I. ENERGY.

وأضافت أنه "من المقرر إغلاق الصفقة بنهاية مارس 2023 بعد استيفاء الشروط، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من المنظمين، بما فيهم الحكومة الإيطالية".

وأشارت "لوك أويل" إلى أن مجموعة الطاقة G.O.I. ENERGY أبرمت شراكة مع TRAFIGURA، أحد أكبر تجار النفط والمنتجات البترولية على مستوى العالم، لضمان التشغيل الفعال للمصفاة بعد الاستحواذ.

المصدر: إنترفاكس