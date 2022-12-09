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رجل أعمال قطري شهير مهتم بشراء مصفاة نفط في إيطاليا تملكها شركة روسية

مال وأعمال

رجل أعمال قطري شهير مهتم بشراء مصفاة نفط في إيطاليا تملكها شركة روسية
Globallookpress
صورة من الأرشيف - شعار شركة "لوك أويل"
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أعربت مجموعة من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال القطري غانم بن سعد آل سعد عن اهتمامهم بشراء مجمع لتكرير النفط في صقلية مملوك لشركة "لوك أويل" الروسية.

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وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، في تقرير لها اليوم، أن تحالف المستثمرين يضم شركات إيطالية ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماسيمو داليما إلى جانب رجال الأعمال القطري، وأشارت إلى أنه تم تقديم اقتراح المستثمرين إلى الحكومة الإيطالية.

كما أفادت الصحيفة الإيطالية بأن الصندوق الأمريكي Crossbridge بدعم من شركات تجارة نفط Vitol وTrafigura يريد أيضا الاستحواذ على مجمع التكرير (المصفاة).

ومصفاة ISAB، التي تملكها "لوك أويل"، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، تقع في جنوب شرق صقلية، ويعتبر المجمع ثالث أكبر مصفاة في أوروبا، حيث توفر 22% من إمدادات الوقود للسوق الإيطالية.

وتواجه المصفاة خطر الإغلاق ما لم تنتقل إلى مالك جديد، وذلك نظرا لعدم قدرتها على استلام المواد الخام الروسية بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي على الإمدادات من روسيا عن طريق البحر حيز التنفيذ.

ومطلع الأسبوع الجاري دخلت حيز التنفيذ عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

المصدر: إنترفاكس

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