بوتين: الاقتصاد الروسي يواصل نموه باطراد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي أن الاقتصاد الروسي يواصل نموه بتتابع وبصورة منتظمة، وأن الناتج الروسي سيحقق نموا ملحوظا حتى نهاية العام.

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وذكّر بأن مؤشرات النمو هذه جاءت بعد أن انطلقت الحكومة من أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض 0.8% هذا العام.

وقال إن إيرادات الميزانية الروسية بلغت في الربع الأول من 2023 مستوى 13 تريليون روبل.

ولفت إلى أنه من المتوقع زيادة إيرادات الميزانية من قطاعات غير النفط والغاز في الربع الثاني من العام الجاري.

وأكد أن ذلك يأتي في ظل عوامل الخطر الخارجية على الاقتصاد الروسي، وشدد على أن قيادة البلاد ليس لها الحق في الاسترخاء في ظل الضغوط الخارجية.

المصدر: نوفوستي