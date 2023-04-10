بوتين يحدد الطريقة الأكثر شمولا لتحسين الوضع الديموغرافي في الأقاليم الروسية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع حاكم إقليم بريموريا أوليغ كوزيمياكو، تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل بأنها الطريقة الأساسية لتحسين المؤشرات الديموغرافية الإقليمية.

وفي بداية تقديم المسؤول لتقرير العمل، أشار الرئيس الروسي إلى أن المؤشرات في المجالات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم تظهر نتائج جيدة جدا أو مرضية.

وقال الرئيس الروسي: "بالطبع الإقليم مثل البلد كله يعيش اليوم في ظروف خاصة. هناك تلك القضايا التي تتطلب اهتماما خاصا من حاكم المنطقة، ومن جميع الموظفين ومن المركز الفيدرالي. سنناقش جميع القضايا، لن نتجاهل أيا من القضايا التي تهم إقليم بريموريا".

بدوره لفت حاكم إقليم بريموريا إلى أن قرابة 47000 شخص من سكان الإقليم حسنوا ظروفهم المعيشية، بما في ذلك بفضل برنامج الرهن العقاري لمنطقة الشرق الأقصى. وشدد على أن ذلك يعد حافزا للشباب للبقاء في الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: نوفوستي