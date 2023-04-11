الاتحاد الأوروبي: أجواء روسيا ستكون مغلقة للرحلات الجوية إلى أوروبا حتى عام 2029

عبرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية عن اعتقادها بأن المجال الجوي لروسيا وأوكرانيا سيبقى مغلقا للرحلات الجوية إلى أوروبا حتى عام 2029.

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وجاء في بيان صدر عن المنظمة ونشر في موقعها: "نعتقد في الوقت الراهن أن المجال الجوي لأوكرانيا وروسيا سيبقى مغلقا حتى نهاية أفق التخطيط (عام 2029).

وأشار البيان إلى أن عدد الرحلات الجوية من آسيا عبر شمال أوروبا انخفض بسبب "إعادة توجيه الطرق عبر بلدان الجنوب الشرقي".

كما ذكر أن استئناف مجال الطيران المدني لا يزال مستمرا منذ انتهاء جائحة كورونا.

وأغلقت العديد من الدول الغربية أجواءها أمام الطائرات الروسية بعد بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وردا على ذلك اتخذت روسيا إجراءات مماثلة وفرضت حظرا على الرحلات الجوية لشركات الطيران من 36 دولة بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي وكندا عبر أجوائها.

المصدر: تاس