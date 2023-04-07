ممر نقل مباشر بين روسيا وفنزويلا

يخطط لافتتاح ممر نقل مباشر قريبا بين روسيا وفنزويلا، في خطوة ستساهم في تعزيز التجارة بين البلدين، وفقا لما صرح به رئيس غرفة التجارة الروسية الفنزويلية رومان فرولينكو.

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وقال المسؤول في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" والتي نشرت اليوم الجمعة: "نريد للممر أن يعمل في المستقبل القريب، عقدنا مؤتمرا بالفيديو في 15 مارس (2023) مع مجالس القروية الفيدرالية في أمريكا اللاتينية. إنهم ليسوا بيروقراطيين ويريدون العمل والتعاون وقد انضم "روسيلخوزبنك" إلى هذا المشروع".

وأشار رئيس غرفة التجارة الروسية الفنزويلية إلى أنه تم تحديد خيارات الطرق من ثلاثة موانئ روسية وهي: سيفاستوبول وسان بطرسبورغ ونوفوروسيسك.

وقال فرولينكو: "مسار الشحن جيد للغاية، فإذا كانت من سيفاستوبول فإن الرحلة تستغرق 21 يوما وإذا كانت من سان بطرسبورغ فتستغرق حوالي 19 يوما، وهذا المسار مناسب جدا لجميع أنواع البضائع". وأضاف أن نقطة نهاية المسار ستكون ميناء بويرتو كابيلو الفنزويلي.

كذلك لفت إلى أن غرفة التجارة الروسية الفنزويلية تخطط لإنشاء شركة شحن خاصة بها لحل مشاكل الخدمات اللوجستية، ومن الممكن أن تبدأ في أوائل الصيف.

المصدر: نوفوستي