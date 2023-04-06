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انخفاض أسعار الذهب!

مال وأعمال

انخفاض أسعار الذهب!
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار المعدن النفيس، في تعاملات اليوم الخميس، وجاء الانخفاض في ظل ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 11:01 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18% إلى 2032 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.25% إلى 2015.73 دولار للأونصة.

ويأتي تراجع المعدن الأصفر بعد موجة صعود طويلة، حيث ارتفع الذهب خلال جلسات التداول الثلاث السابقة، بنسبة 3.4%.

وتشهد الأسواق العالمية ارتفاعا في مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، وصعد مؤشر الدولار بنحو طفيف قبل إعلان بيانات وظائف القطاع غير الزراعي، وزاد مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 101.92 نقطة.

المصدر: برايم + بلومبرغ

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