رئيس الوزراء الماليزي: لا سبب يدعو إلى الاعتماد على الدولار

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إنه لا يوجد سبب يدعو دولة مثل ماليزيا إلى الاستمرار في الاعتماد على الدولار الأمريكي في جذب الاستثمارات إلى البلاد.

وأشار إلى أن المفاوضات بين ماليزيا والدول الأخرى يجب أن تستخدم عملات البلدين، كاشفا أن بنك Negara Malaysia، قدم اقتراحا لريادة الطريقة المذكورة في مسائل التجارة خلال زياراته إلى الصين باستخدام الرينغيت الماليزي واليوان الصيني.

There is no reason for Malaysia to continue depending on the US dollar to attract investments, says PM Anwar Ibrahim.



He told the Dewan Rakyat, China is also open to his suggestion of establishing an Asian Monetary Fund, to reduce reliance on the dollar or the IMF. pic.twitter.com/zKahAWi901 — BFM News (@NewsBFM) April 4, 2023

ورأى أن "الأمر الأكثر أهمية يتعلق بإنشاء صندوق النقد الآسيوي والمرحلة الأولية التي اقترحتها كوزير للمالية والتي لم تلق استقبالا حسنا في آسيا لأن الدولار في ذلك الوقت كان قويا للغاية"، مبينا أن الصين منفتحة أيضا على اقتراحه بإنشاء صندوق النقد الآسيوي، لتقليل الاعتماد على الدولار أو صندوق النقد الدولي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستنضم إلى معظم البلدان التي لم تعد ترغب في استخدام الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية، قال إبراهيم: "مع القوة الاقتصادية للصين واليابان وما إلى ذلك، أعتقد أنه يجب التفاوض على هذا الاقتراح على الأقل بشأن صندوق النقد الآسيوي ويمكن استخدام الرينجت وعملات البلدان الأخرى".

المصدر: The Star