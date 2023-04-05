أغنى أغنياء روسيا للعام 2023

أظهر تصنيف لمجلة "فوربس" الأمريكية لأغنى أغنياء العالم للعام 2023، تغيرات في قائمة أثرياء روسيا، حيث تصدرها للمرة الأولى رجل الأعمال أندريه ميلينشينكو.

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واللافت أن ثروة رجل الأعمال ميلينشينكو، البالغ من العمر 51 عاما، تضاعفت لتصل إلى 25.2 مليار دولار، وبذلك تجاوز ميلينشينكو رجل الأعمال فلاديمير بوتانين أكبر مساهم في "نوريلسك نيكل"

(23.7 مليار دولار)، الذي احتل المركز الثاني في القائمة الجديدة.

فيما تراجع رجل الأعمال فلاديمير ليسين الرقم 1 على مستوى روسيا للعام الماضي إلى المركز الثالث وبلغت ثورة ليسين 22.1 مليار دولار بزيادة قدراها 3.7 مليار دولار.

وتم إدراج 6 مليارديرات جدد من روسيا في تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية لإغنياء العالم للعام 2023:

- أندري كريفينكو، مؤسس سلسلة متاجر "فوكس فيل" بثروة تبلغ 2.1 مليار دولار

- دينيس شتينغيلوف، مؤسس مجموعة KDV وYarche بثروة تبلغ 1.3 مليار دولار.

- سيف الدين رستموف، الذي لديه الحصة المسيطرة في مجموعة Metafrax الكيميائية القابضة بثروة تبلغ 1.3 مليار دولار.

- بافيل غولوبكوف المساهم الرئيسي في مجموعة شركات Samolet بثروة تبلغ 1.1 مليار دولار.

- ديمتري نيكولاييف المدير العام لشركة "ستروي سيرفيس" بثروة قدرها 1.1 مليار دولار.

- رجل الأعمال إيفان ستريشنسكي بثروة تبلغ مليار دولار.

بشكل عام انخفضت قيمة أثرياء العالم إلى نحو 12.2 تريليون دولار بتراجع قدره 500 مليار دولار من 12.7 تريليون دولار في مارس 2022 وذلك بسبب زيادة الاضطربات بالأسواق العامة والخاصة على حد سواء.