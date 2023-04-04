بوتين يحدد المهمة رقم "1"

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة الأولى للحكومة الروسية، وقال إن "حل المسائل المرتبطة بتحسين رفاهية مواطني البلاد يمثل أولوية قصوى للسلطات".

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وجاء تصريح بوتين خلال حديثه مع عمال من معمل "تولازيلدورماش"، المتخصص في صناعة أنواع مختلفة من عربات القطارات، حيث يقوم الرئيس الروسي بزيارة ميدانية للمعمل الواقع في مدينة تولا، التي تبعد نحو 185 كيلومترا جنوب العاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين ردا على سؤال أحد العاملين عن الإجراءات التي تتخذ لرفع دخل الناس في ظل ارتفاع الأسعار: "هذا هو السؤال الأكثر أهمية في الواقع، بالنسبة للبلد بأكمله، بالنسبة لأي شخص عامل، هذه هي القضية الأكثر أهمية.. مستوى الرفاهية ومستوى الدخل وحل هذه المشكلة هو المهمة الأولى للحكومة، وهي المهمة الأولى على الإطلاق للتأكد من أن دخل العائلات الروسية يلبي المتطلبات الحديثة".

وخلال حديثه أشار الرئيس الروسي إلى أن تصدير المنتجات الزراعية من روسيا نما بواقع عدة مرات مؤخرا، وقال الرئيس الروسي: "نمت صادرات (المنتجات الزراعية) عدة مرات، لكن والواردات على العكس من ذلك تراجعت". وأضاف أن روسيا الآن تصدر المنتجات الزراعية وتكافح من أجل أسواق البيع.

المصدر: برايم