بوتين: صادرات المنتجات الزراعية نمت بواقع عدة مرات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن تصدير المنتجات الزراعية من روسيا نما بواقع عدة مرات مؤخرا.

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وجاء تصريح بوتين خلال حديثه مع عمال من معمل "تولازيلدورماش"، المتخصص في صناعة أنواع مختلفة من عربات القطارات، حيث يقوم الرئيس الروسي بزيارة ميدانية للمعمل الواقع في مدينة تولا، التي تبعد نحو 185 كيلومترا جنوب العاصمة الروسية موسكو.

وقال الرئيس الروسي: "نمت صادرات (المنتجات الزراعية) عدة مرات، لكن والواردات على العكس من ذلك تراجعت". وأضاف أن روسيا الآن تصدر المنتجات الزراعية وتكافح من أجل أسواق البيع.

وعلى صعيد متصل، كشف رئيس هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روس سيلخوز نادزور" سيرغي دانكفيرت في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، عن أن روسيا، التي تعد أكبر مصدر للحبوب، أصبحت الآن موردا رئيسيا للحوم إلى السوق العالمية.

ووفقا للمسؤول الروسي فقد بلغت صادراتها من اللحوم 650 ألف طن في العام 2022، وتجاوزت بذلك الواردات. وقال: "يمكن القول بالفعل إن روسيا هي أكبر منتج للغذاء. اليوم نحن مصدرون رئيسيون للحبوب، ومصدرون رئيسيون للحوم لأننا لأول مرة قمنا بتصدير 650 ألف طن من اللحوم".

المصدر: نوفوستي