3 أسباب دفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، حيث لامست عقود الوقود الأزرق مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب.

وواصلت عقود الغاز الفورية ارتفاعها أمس الاثنين، حيث صعدت بنسبة 9%، وتم إغلاق العقود في مركز TTF في هولندا عند 588 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو أعلى مستوى في 22 يوما.

وساهمت 3 عوامل في ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق الأوروبية وهي: انخفاض درجة الحرارة في المنطقة وانخفاض توليد طاقة الرياح وزيادة أسعار النفط.

المصدر: إنترفاكس