الولايات المتحدة.. نشاط قطاع التصنيع في مارس تقلص بأكثر من المتوقع

أشارت بيانات جديدة لمعهد إدارة التوريد بالولايات المتحدة، عن تقلص نشاط قطاع التصنيع في مارس بأكثر مما توقعه المحللون، مسجلا انكماشا للشهر الخامس على التوالي.

وهذا الانكماش الذي سجله معهد إدارة التوريد، سيؤمن بعض الراحة للاحتياطي الفدرالي الذي رفع سعر الفائدة تسع مرات في الأشهر 13 الماضية في محاولة لخفض الطلب، وكبح ارتفاع التضخم.

وأكد تيموثي فيوري، رئيس فريق إعداد المسح الذي أجراه معهد إدارة التوريد، إن بيانات مارس "تعكس استمرار الشركات في إبطاء الإنتاج للتماشي بشكل أفضل مع الطلب في النصف الأول من العام 2023، وللتحضير للنمو في أواخر الصيف إلى أوائل الخريف".

وأشار في بيان أن "نشاط قطاع التصنيع تراجع إلى 43.6% الشهر الماضي، منخفضا بمقدار 1.4 نقطة مئوية من 47.7% في فبراير".

وهذا الرقم يقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من الأرقام التي توقعها محللون استطلع موقع "Briefing.com" آراءهم.

وتشير النسبة التي تقل عن 50% إلى أن نشاط قطاع التصنيع يتقلص بشكل عام.

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المصدر: أ ف ب