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مصر تمد دولة إفريقية ببذور مطورة

مال وأعمال

مصر تمد دولة إفريقية ببذور مطورة
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قال سفير مصر في العاصمة السنغالية داكار خالد عارف، إن وزارة الزراعة بالسنغال أشادت ببذور القمح المصري وإنتاجيتها، بعد أن قامت بتجربتها في إطار التعاون القائم بين البلدين.

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وأكد السفير المصري أن الجانب السنغالي قام باستخدام بذور القمح "بني سويف 5" و"مصر 1" و"مصر 2" والتى تم تطويرها بمركز البحوث الزراعية في مصر.

وأوضح أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يفتح آفاقا جديدة لتطوير العلاقات ومضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، حيث أشاد الجانب السنغالي بإنتاجية البذور المصرية التي حققت نتائج فاقت توقعاتهم، وتمكنت من التكيف مع البيئة والمناخ في السنغال.

وأشار عارف إلى زيارة المسؤول السنغالي إلى مصر في نوفمبر الماضي حيث التقى بوزير الزراعة، لبحث آفاق التعاون، ونقل له تطلع بلاده إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الزراعي.

المصدر: الشروق

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