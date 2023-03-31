ارتفاع قياسي في أسعار الذهب بمصر

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا، اليوم الجمعة، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، أمس الخميس، حيث سجل جرام الذهب عيار21 الأكثر تداولا في مصر نحو 2245 جنيها.

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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو: 2566 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2245 جنيها، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1924 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 17960 جنيها.

وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس 30 مارس 2023 رفع أسعار الفائدة بواقع 2% (200 نقطة) ليصبح 18.25%، 19.25%، 18.75% على الودائع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على التوالي مع رفع سعر الخصم والائتمان ليصل إلى 18.75%.

المصدر: المصري اليوم