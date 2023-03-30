ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمصر

ارتفع سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي المصري، بنحو 25 جنيها للغرام عيار 21، على إثر قرار زيادة سعر الفائدة 2%.

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وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 2165 جنيها للجرام، كما سجل سعر غرام الذهب عيار 24، 2474 جنيها للجرام، وسجل سعر غرام الذهب عيار 18، 1856 جنيها للغرام.

وصل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات عيار 21، اليوم إلى 17320 جنيها، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

ورفع البنك المركزي المصري، سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس لتتماشى مع توقعات السوق المصري، ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وأوضح تقرير جولد بيليون الصادر اليوم عن أسعار الذهب في مصر والعالم، أن سعر الذهب في العقود الفورية، كان يتداول في مستهل اليوم عند المستوى 1968.00 دولار للأونصة حتى وصل للمستوى الحالي عند 1971 دولارا، حيث شهدت ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بعد بداية سلبية خلال جلسة اليوم ليسيطر التذبذب على تحركات أسواق الذهب.

وأثر على حركة سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم الخميس، استمرار المنظمين الأمريكيين في تكرار أن النظام المصرفي الأمريكي مستقرًا، وأن الأزمة التي شهدها انهيار بنك سيليكون فالي ترجع إلى سوء إدارة المخاطر والمجازفة بشكل كبير، خاصة في ظل عدم وجود تطورات سلبية في القطاع البنكي في الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى عودة الرغبة في المخاطرة ببطء إلى الأسواق كلف الذهب بعض جاذبيته كملاذ آمن.

وتأثر سعر الذهب العالمي أيضا نتيجة حركة سعر الدولار الأمريكي من ناحية أخرى الذي شهد انخفاض خلال جلسة اليوم، حيث هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع.

وبحسب تقرير جولد بيليون كان لسعر العائد على السندات الحكومية الأمريكية دورا في حركة الذهب، إذ يشهد تذبذب فبعد أن ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 3.611% عاد إلى التراجع ليغلق على انخفاض، بينما سجل العائد على السندات لأجل عامين أعلى مستوى في أسبوع عند 4.140%.

المصدر: القاهرة 24