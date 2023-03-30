"رايفايزن بنك" يعتزم "بيع أو تقسيم" وحدته الروسية

أعلن "رايفايزن بنك" النمساوي، اليوم الخميس، عزمه التوصل إلى "بيع أو تقسيم" فرعه في روسيا، وذلك بعد مضي نحو عام على فرض عقوبات على القطاع المصرفي الروسي.

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وقال المصرف النمساوي في بيان إن "مجموعة "أر بي أي" ستواصل الدفع قدما بالصفقات التي يمكن أن تؤدي إلى بيع أو تقسيم "رايفايزن بنك روسيا" وإخراجه من المجموعة"، مؤكدا أنه سيجري بانتظار ذلك "مزيدا من تقليص نشاطه التجاري في روسيا".

وأضاف "سنبقي على بعض الأنشطة من أجل تلبية الشروط اللازمة للحفاظ على ترخيص" المجموعة الموجودة منذ 1996 في روسيا وتوظف أكثر من تسعة آلاف شخص في هذا البلد.

وجاء البيان في ظل ضغوطات يتعرض لها البنك النمساوي، ففي يناير الماضي طلب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية من المجموعة الرد على سلسلة من الأسئلة حول هذه المسألة.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وأعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها من السوق الروسية، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للمؤسسات الوطنية المتضررة من العقوبات وأشارت إلى الفراغ الذي أحدثه خروج الشركات الأجنبية لن يبقى إلى الأبد وسيتم ملؤه من قبل المستثمرين الوطنين أو من الدول الصديقة.

المصدر: وكالات