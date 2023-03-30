مسؤول: روسيا تدرس إطلاق رحلات جوية إلى دول عربية

صرح رئيس وكالة النقل الجوي الروسي ألكسندر نيرادكو، بأن روسيا تعمل هذا العام على إطلاق رحلات جوية مع ميانمار وفيتنام ومنغوليا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية.

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كذلك أشار نيرادكو، في اجتماع بمجلس الاتحاد الروسي، إلى أن شركات الطيران الروسية تدرس مسألة فتح رحلات جوية إلى إفريقيا.

وقال: "في منظور العام الحالي، يتم العمل على فتح اتصالات جوية مع ميانمار واستئناف الرحلات الجوية إلى فيتنام ومنغوليا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية".

وأضاف المسؤول الروسي: "كذلك تدرس شركات الطيران الروسية إمكانية إطلاق رحلات جوية إلى دول القارة الإفريقية مثل إثيوبيا وجنوب إفريقيا والجزائر وتونس ودول أخرى".

المصدر: نوفوستي