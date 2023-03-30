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مسؤول: روسيا تدرس إطلاق رحلات جوية إلى دول عربية

مال وأعمال

مسؤول: روسيا تدرس إطلاق رحلات جوية إلى دول عربية
Sputnik
صورة تعبيرية
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صرح رئيس وكالة النقل الجوي الروسي ألكسندر نيرادكو، بأن روسيا تعمل هذا العام على إطلاق رحلات جوية مع ميانمار وفيتنام ومنغوليا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية.

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كذلك أشار نيرادكو، في اجتماع بمجلس الاتحاد الروسي، إلى أن شركات الطيران الروسية تدرس مسألة فتح رحلات جوية إلى إفريقيا.

وقال: "في منظور العام الحالي، يتم العمل على فتح اتصالات جوية مع ميانمار واستئناف الرحلات الجوية إلى فيتنام ومنغوليا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية".

وأضاف المسؤول الروسي: "كذلك تدرس شركات الطيران الروسية إمكانية إطلاق رحلات جوية إلى دول القارة الإفريقية مثل إثيوبيا وجنوب إفريقيا والجزائر وتونس ودول أخرى".

المصدر: نوفوستي

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