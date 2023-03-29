الحكومة الروسية: أكثر من 3.5 مليون شخص خرجوا من دائرة الفقر في البلاد

صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، بأن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص في روسيا خرجوا من دائرة الفقر منذ العام 2017 بفضل إجراءات الدعم الحكومية.

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وقالت غوليكوفا، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس الروسي: "في الفترة 2017-2022 بفضل إجراءات الدعم النشطة خرج 3.6 مليون مواطن من الفقر".

كذلك أشارت المسؤولة الروسية إلى أن الأجور الحقيقية في روسيا نمت بنسبة 22.1 في المائة في السنوات الخمس الماضية.

وقالت: "بلغ النمو التراكمي للأجور الحقيقية على مدى السنوات الخمس الماضية 22.1% ، لكن هذه لا تزال بيانات أولية".

من جهته أشار الرئيس بوتين إلى أن هدف السلطات الروسية هو تحسين حياة المواطنين في روسيا، مشيرا إلى أن دخلهم بدأ في النمو وإن كان بوتيرة متواضعة.

وقال إن "المؤشر الرئيسي للتنمية الاقتصادية وجودة سياستنا الاقتصادية هو ديناميكية (نمو) دخل المواطنين. في نهاية المطاف هذا هو هدفنا لجعل الناس يعيشون حياة أفضل. ألاحظ أن الأجور والدخل الحقيقي المتاح للسكان بدأ في النمو مرة أخرى بالقيمة الحقيقية".

المصدر: برايم + نوفوستي