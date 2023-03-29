شركة كورية جنوبية تفوز بمشروع بناء مجمع سكني فاخر في دبي

أعلنت شركة "سانغ يونغ" للإنشاءات الكورية الجنوبية، أنها فازت بمشروع بناء عمارة "بارك فيو ريزيدنز" الفاخرة، في دبي، بمبلغ ضخم بلغ 116.4 مليون دولار أمريكي.

ووفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، فإن مشروع بناء المجمع السكني "بارك فيو ريزيندز" مكون من 44 طابقا وبه 465 شقة سكنية في منطقة الكفاف بالقرب من حديقة جبيل في دبي، ويعد مشروع بناء المجمع السكني الأكثر فخامة في المنطقة. وستستغرق فترة البناء 38 شهرا.

كما يعد المشروع الثاني من نوعه للشركة بعد مشروع " وون ريزيدنز " المكون من عمارتين من 44 طابقا والذي أكملت الشركة انشاءهما في يونيو الماضي بعد كسب العقد عام 2019.

من الجدير ذكره، أن صاحب المشروع هو مجموعة "وصل" لإدارة الأصول، إحدى كبرى شركات إدارة العقارات في دبي.

وتعد شركة "سانغ يونغ" من أبرز الشركات التي تشرف على مقاولات فخمة في الإمارات، وكانت قد أعلنت فبراير الماضي أنها أكملت بنجاح بناء منتجع "أتلانتس ذا رويال" الفخم في جزيرة "نخلة جميرا" الاصطناعية في دبي بعد مرور 8 سنوات من الفوز بصفقة البناء، وبلغت تكلفة البناء الإجمالية 1.254 مليار دولار.

المصدر: يونهاب