"فيرست سيتزنز" تستحوذ على أصول بنك "سيليكون فالي"

وافقت شركة "فيرست سيتزنز" على شراء مصرف "سيلكون فالي SVB" المنهار، الذي سيطرت عليه مؤسسة التأمين الفيدرالية الأمريكية FDIC في وقت سابق من الشهر الحالي.

ووفقا لبيان صادر عن مؤسسة التأمين الفيدرالية، أبرم المقرض الذي يقع مقره في رالي بولاية نورث كارولينا اتفاقية شراء وتحمل جميع الودائع والقروض الخاصة بـ"سيليكون فالي".

وتتضمن الصفقة شراء حوالي 72 مليار دولار من أصول SVB، بخصم 16.5 مليار دولار. وستبقى حوالي 90 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول الأخرى في الحراسة القضائية للتصرف فيها من قبل FDIC، بينما حصلت المؤسسة الفيدرالية أيضا على حقوق تقدير حقوق الملكية في "فيرست سيتزنز" بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.

وحسب البيان، تبلغ التكلفة التقديرية لفشل صندوق تأمين الودائع حوالي 20 مليار دولار، على الرغم من أنه سيتم تحديد المدى الدقيق عند إنهاء الحراسة.

وقال فرانك هولدنج جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة First Citizens، في بيان: "لقد كانت هذه صفقة رائعة بالشراكة مع FDIC التي ينبغي أن تغرس الثقة في النظام المصرفي".

وأصبح مصرف "سيليكون فالي" أكبر مصرف أمريكي مقرض يفشل منذ أكثر من عقد، حيث انهار في أقل من 48 ساعة بعد وضع الخطوط العريضة لخطة لدعم رأس المال.

وتكبد البنك خسارة فادحة في مبيعات أوراقه المالية وسط ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثار قلق المستثمرين والمودعين الذين بدأوا بسرعة في سحب أموالهم. وفي 9 مارس وحده، حاول المستثمرون والمودعون سحب حوالي 42 مليار دولار.

المصدر: "بلومبيرغ"