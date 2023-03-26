ارتفاع جديد في أسعار السجائر في مصر

أعلنت الشركة الشرقية للتبغ "إيسترن كومباني" التي تستحوذ منتجاتها على 70% من السوق المصرية، عن زيادة أسعار السجائر والمعسّل.

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وحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، قررت الشركة زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبة والشعر بين جنيه، وثلاثة جنيهات للعلبة الواحدة.

وهذه الزيادة الجديدة هي الثانية التي تقرها الشركة في أقل من 7 أشهر، بعد رفع الأسعار في سبتمبر الماضي بين 1.5 جنيه إلى جنيهين.

وكانت الشركة رفعت أسعارها أيضا في مارس 2022 بقيمة تراوحت بين نصف جنيه وجنيه واحد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية