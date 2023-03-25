نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وإسبانيا بنسبة 8.5٪

أفادت السفارة الروسية في مدريد بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإسبانيا ارتفع العام الماضي بنسبة 8.5٪ مقارنة بعام 2021 ووصل إلى حوالي 9 مليارات يورو.

وأضاف مصدر في السفارة في حديث لمراسل "تاس": "على الرغم من انضمام مدريد إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وعلى الرغم من الخلفية السلبية العامة لعلاقاتنا، أظهرت التجارة الثنائية في عام 2022 ديناميكيات إيجابية ووصلت إلى 8.9 مليار يورو (+ 8.5٪ مقارنة بعام 2021)".

وأوضحت السفارة، أن الصادرات الروسية إلى إسبانيا زادت بنسبة 26.4٪ وبلغت 7.6 مليار يورو، بينما انخفضت الواردات الإسبانية إلى روسيا بنسبة 42٪ إلى 1.28 مليار يورو.

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وتابع المصدر: "يمكن تفسير هذه المؤشرات إلى حد كبير بزيادة استيراد إسبانيا للغاز الطبيعي المسال الروسي هنا (بنسبة 46٪)، وبشكل عام، من خلال زيادة حجم تكلفة منتجات الوقود والطاقة".

وقال المصدر: "على الرغم من الخطط التي أعلنتها السلطات الإسبانية لتقليل مشتريات مصادر الطاقة الروسية، إلا أنها زادت في عام 2022 وارداتها من الغاز الروسي بنسبة 46٪ (من 37000 إلى 54000 جيجاوات ساعة). وسمح ذلك لروسيا مرة أخرى باحتلال المركز الرابع في قائمة موردي الغاز الرئيسيين (12.1٪ من الإجمالي). وبقيت هذه النزعة سائدة في الأشهر الأولى من العام الحالي. على سبيل المثال، تم في فبراير تصدير 5.5 ألف جيجاوات ساعة من الغاز الروسي إلى إسبانيا ، وهو ما يزيد بنسبة 151٪ عن فبراير 2022".

المصدر: تاس