انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية غير متوقعة

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع، وجاء التراجع بعد ارتفاعها أمس نتيجة رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.85% إلى 70.30 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.69% إلى 76.16 دولار للبرميل.

وأمس أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 1.1 مليون برميل، وذلك خلافا لتوقعات بانخفاضها 1.7 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ