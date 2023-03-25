سفير روسيا في ساحل العاج: هذا البلد "سيتوقف" بدون خدمة سيارات الأجرة YandexGo الروسية

ذكر سفير روسيا في ساحل العاج أليكسي سالتيكوف أن خدمة سيارات الأجرة والتوصيل عبر الإنترنت لشركة Yandex الروسية تحظى بشعبية في البلاد وتعتبر من أمثلة التعاون الناجح بين البلدين.

في أكتوبر 2018، أطلق فريق Yandex.Taxi الدولي الخدمة تحت العلامة التجارية Yango لأول مرة في وضع اختبار في أبيدجان، أكبر مدينة في دولة ساحل العاج الإفريقية.

وقال سالتيكوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "قال لي أحد زملائي في السلك الدبلوماسي إنه إذا غادرت YANGO ساحل العاج، فإن البلد بأكمله "سيتوقف". أتحدث عن التعاون الذي يجري عن طريق شركة Yandex، التي أنشأت منصة Yandex Taxi هنا، والتي وسعتها قبل شهر ونصف من خلال إضافة منصة التوصيل Yandex Delivery إليها، وتحمل الشركة المحلية اسم Yango".

وأشار السفير إلى أن عدم وجود اتفاق بين البلدين بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات يكبح رغبة المستثمرين الروس في الاستثمار في الاقتصاد الإيفواري، وأضاف: "مع ذلك، فإن التجربة الناجحة لشركة YandexGo على مرأى ومسمع الجميع".

المصدر: "نوفوستي"