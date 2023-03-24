مصر.. نوعية من الدجاج يصل سعرها إلى 2000 جنيه

شهدت أسعار الفراخ السوداء في مصر انخفاضا كبيرا، ليسجل سعر الفرخة الواحدة نحو 2000 جنيه، بعدما كانت بـ 3 آلاف جنيه منذ عام، وفقا لما أكده تجار الدواجن السوداء.

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ومن جهته قال أحمد أنور، أحد مربي الدواجن السوداء في مصر، إن "الفراخ السوداء والبيض أيضا والكتاكيت انخفض سعرها بشكل كبير عن السابق، فبعدما كانت الدجاجة بنحو 3 آلاف جنيه، أصبحت بألفين جنيه للذبح، و أن التراجع الكبير في الأسعار بسبب قلة الإقبال حاليا عليها".

وأوضح أنور أنه "لم يعد يبيع الفراخ السوداء من النوع البياض حاليا بسبب ارتفاع سعرها، ولأنه ليس هناك إقبال عليها بخلاف الكتاكيت وفراخ الذبح".

ولفت إلى أنه "يمتلك مزرعة صغيرة للدواجن السوداء، وكان هناك إقبال كبير من الجمهور عليها والفنادق أيضا، لما تحتويه تلك الدواجن من فوائد غذائية كبرى".

وأكد أن "تجارة الفراخ السوداء مربحة جدا خاصة أنها تأكل نفس أنواع أعلاف الدجاج العادي"، لافتا إلى أنه "بدأ تجارته من خلال استيراد بيض التفريخ المخصب من أندونيسيا، وبدأ استثماره".

المصدر: القاهرة 24