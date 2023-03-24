غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان تعقد اجتماعا في موسكو مع "روس كونغرس" الروسية

عقدت مؤسسة "روس كونغرس" الروسية اليوم الجمعة، في العاصمة موسكو اجتماعا مع وفد من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقال رئيس مجلس الإدارة، مدير مؤسسة "روس كونغرس" ألكسندر ستوغليف: "في الآونة الأخيرة، تطورت العلاقات بين بلدينا في المجال الثقافي والإنساني بمنحى إيجابي".

وأشارت المؤسسة الروسية في بيان نشرته على صفحتها في تطبيق "تلغرام" اليوم، إلى أن الطرفين ناقشا الصيغ الممكنة للتعاون، على وجه الخصوص، توسيع التدفق السياحي المتبادل بين روسيا وسلطنة عمان وتوقيع اتفاقية بين "روس كونغرس" وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام (2023).

من جهتها أشارت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة سهام للتطوير والاستثمار، والعضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، سهام بنت أحمد الحارثية إلى "التبادل التجاري بين البلدين آخذ في الارتفاع"، وأعربت عن أملها في أن تصبح مواقع المنتديات محفزا لزيادة التجارة.

ومؤسسة "روس كونغرس" هي هيئة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي، وتعد المؤسسة أكبر جهة منظمة في روسيا للفعاليات الدولية والمؤتمرات والمعارض وفعاليات الأعمال والفعاليات الإجتماعية والشبابية والرياضية والأحداث في مجال الثقافة.

Roscongress

Roscongress

Roscongress

المصدر: RT