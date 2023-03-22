كيف يتم تداول أسعار الذهب قبل ساعات من إعلان الفدرالي الأمريكي قرارا "مصيريا"؟

ارتفعت أسعار الذهب ولكن يتم تداولها في نطاق ضيق نسبيا اليوم الأربعاء، وسط حالة ترقب في الأسواق لقرار مجلس الفدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة الأمريكي.

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وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 1941.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:36 بتوقيت غرينيتش، بعد انخفاضه بنسبة 2% في الجلسة السابق.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1944.10 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي منذ يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا يستمر يومين، لاتخاذ قرار بشأن سياسته النقدية وسعر الفائدة الرئيسي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرار في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو.

ويأتي ذلك في وقت عصيب تمر به اقتصادات الدول الغربية، إذ تشهد الولايات المتحدة وأوروبا أزمة بنوك، كما أنها تكافح لخفض معدلات التضخم.

ويرجح خبراء أن المنظم الأمريكي سيتخذ أحد هذين القرارين إما سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو يبقيه دون تغيير عند مستواه الحالي 4.5% - 4.75%.

المصدر: RT + بلومبرغ