مصر تعلن إنتاجها من أكبر مناجم البلاد

رصد وزير البترول المصري طارق الملا، حصيلة إنتاج مصر من الذهب من أكبر مناجم البلاد.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن إنتاج منجم السكري بلغ 5.2 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير الماضي، تقدر إيراداتها بحوالي 7.5 مليار دولار، وقدرته المتوقعة على تحقيق المزيد في ظل الاستثمارات والنشاط الاستكشافي المكثف به، وبدء تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، نتائج تحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات الهامة على أن الاستثمار التعديني بمصر في الطريق الصحيح نحو تعظيم عوائد ثرواتنا المعدنية لصالح الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير البترول، خلال الجولة التفقدية بمنجم السكرى بالصحراء الشرقية، أن تنامى أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق مصر التعدينية فى ظل دخول شركات تعدينية عالمية للسوق المصرى من خلال المزايدات المطروحة يثرى هذا النشاط بخبرات وتقنيات متنوعة، وتفتح الباب أمام تحقيق اكتشافات اقتصادية واستغلال أفضل للثروات التعدينية، مضيفًا أن تنامى أنشطة البحث والاستكشاف يوفر فرص عمل فى ظل حاجة النشاط لخدمات مساعدة وعمالة بشكل مكثف.

واستمع الوزير لشرح حول العمل بمنجم السكري، والذى حقق من خلال تكثيف أنشطته الاستكشافية العامين الماضيين، إضافة حوالى 2 مليون أوقية للاحتياطي المعدني، كما تم إطالة عمر المنجم تحت السطحي من 3 إلى 9 سنوات، من خلال إضافة حوالى نصف مليون أوقية لاحتياطياته، وأن واحدًا من أهم الإضافات التي تحققت بالمنجم هو تنفيذ استكشاف جيوفيزيقى باستخدام تقنيات حديثة لأول مرة في مصر، بالتعاون مع شركة خدمات البترول الجوية، الذي تم بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما تضمن العرض أنه من المستهدف إنتاج ما بين 450 إلى 480 ألف أوقية خلال العام الحالي 2023.

المصدر: RT