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أرباح البنوك الروسية ترتفع في فبراير بنسبة 14% مقارنة بشهر يناير

مال وأعمال

أرباح البنوك الروسية ترتفع في فبراير بنسبة 14% مقارنة بشهر يناير
ria.ru
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أشارت بيانات البنوك الروسية، إلى أن أرباح القطاع المصرفي الروسي ارتفعت في فبراير بنسبة 14%‎ مقارنة بشهر يناير.

وبحسب الهيئة التنظيمية: "بلغت أرباح القطاع 293 مليار روبل (العائد على رأس المال - 29% من حيث القيمة السنوية)، وهو ما يزيد بنسبة 14% عن نتيجة يناير (258 مليار روبل) ".

وأوضح البنك المركزي أنه "في الفترة من يناير إلى فبراير 2023، حصل القطاع المصرفي الروسي على 551 مليار روبل، لكن باستثناء إعادة تقييم العملة، كانت النتيجة حوالي 440 مليار روبل".

ونمت محفظة قروض الشركات من البنوك الروسية بنسبة 1.5% في فبراير.

وقال البنك المركزي إن "الزيادة الرئيسية جاءت من خلال قروض لتمويل الأنشطة الحالية للشركات من النقل، السكك الحديدية بشكل أساسي، وصناعات النفط والغاز".

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المصدر: تاس 

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