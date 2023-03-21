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لأول مرة في تاريخ مصر.. وصول أول قطعة نووية إلى ميناء الضبعة "صورة"

مال وأعمال

لأول مرة في تاريخ مصر.. وصول أول قطعة نووية إلى ميناء الضبعة
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أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وصول أول معدة نووية طويلة الأجل "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى ميناء الضبعة التخصصي.

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وأوضحت الهيئة في بيان لها: "في إطار الخطوات التنفيذية التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، استقبل ميناء الضبعة البحري التخصصي أول معدة نووية طويلة الأجل "معدة مصيدة قلب المفاعل Catcher Core" والتي تختص بالوحدة النووية الأولى".

وتابعت الهيئة: "يأتي هذا الإنجاز بعد إتمام عمليات الفحص والتفتيش والتي تمت في أكتوبر الماضي للتأكد من إتمام عملية التصنيع بمصنع شركة تاجماش "TYAZHMASH JSC" بمدينة سيزران بروسيا الاتحادية.ويأتي ذلك بعد قيام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال التعاون المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ الميناء البحري التخصصي بالضبعة ليكون مخصصا لاستقبال المعدات النووية الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية، وأيضا استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بتشغيل الميناء".

جدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل والتي من المخطط أن يتم تركيبها في قاعدة مبنى المفاعل هي إحدى المعدات طويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور والذي يتم إنشاؤه بموقع الضبعة ليعبر عن أدق وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات القوى النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي لتضمن التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.

المصدر: RT

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