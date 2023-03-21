أسعار النفط تعود إلى الارتفاع

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في تعاملات بعد الظهيرة اليوم، وعوضت بذلك أسواق الذهب الأسود جزءا من الخسائر التي منيت بها في وقت سابق بسبب الاضطرابات في البورصات جراء أزمة المصارف.

وبحلول الساعة 16:39 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.16% إلى 69.10 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.82% إلى 75.13 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ